A carregar o vídeo ...

E foi fora de campo, após o embate entre Chelsea e Manchester City (2-1), que o Liverpool se coroou, na quinta-feira, campeão inglês de futebol. No final do encontro entre as duas formações, Pep Guardiola e Frank Lampard, treinadores dos citizens e blues, respetivamente, congratularam a formação orientada pelo alemão Jürgen Klopp. [Vídeo: Omnisport]