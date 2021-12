Guardiola e o interesse do Barcelona em Torres: «Compreendo que queira sair»

Pep Guardiola confessou que ter procurado convencer Ferran Torres a continuar no Manchester City, quando o avançado espanhol lhe manifestou o desejo de deixar a Premier League e rumar ao Barcelona. O treinador dos citizens admitiu ainda que "não faz sentido" impedir um jogador de sair quando este não está feliz e compreende que o internacional espanhol queira sair, já que se trata do Barcelona. [Vídeo: One Football]