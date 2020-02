Guardiola elogia plantel do United e revela que segue Lindelöf desde... o Benfica

A carregar o vídeo ...

Na antevisão ao encontro com o Tottenham, a contar para a 25.ª jornada da Premier League, Pep Guardiola foi convidado a comentar a derrota com o Manchester United, a contar para as meias-finais da Taça da Liga Inglesa, que culminou com a qualificação dos citizens para a final da prova. O técnico espanhol elogiou a qualidade da equipa orientada por Solskjäer e revelou seguir Lindelöf desde os tempos em que o sueco jogava... no Benfica. [Vídeo: Omnisport]