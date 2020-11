A carregar o vídeo ...

O violento choque entre Raúl Jiménez e David Luiz, no embate de domingo entre Wolverhampton e Arsenal, levantou muitas questões sobre o protocolo da Premier League relacionado com substituições que envolvem jogadores com lesões na cabeça. Guardiola foi questionado sobre o caso e deixou a sua recomendação à Liga. [Vídeo: Manchester City / YouTube]