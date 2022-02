Pep Guardiola comentou esta sexta-feira a atual situação da Ucrânia, após a invasão da Rússia, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Everton. O técnico do Manchester City mostrou todo o seu apoio e o do clube a Oleksandr Zinchenko, defesa ucraniano dos citizens. [Vídeo: One Football]