Guardiola lança repto a Hansi Flick: «Talvez possa ligar ao Messi e jogamos pelo sétimo título»

Antigo treinador do Bayern Munique, Pep Guardiola deixou a sua mensagem de parabéns aos bávaros pela conquista do Mundial de Clubes - pelo sexto título na mesma época -, num vídeo no qual puxou pela boa disposição para lembrar que foi o seu Barcelona a primeira equipa a conseguir os tais seis troféus no mesmo ano. Por isso, em jeito irónico, Pep lançou o desafio de se fazer um jogo entre catalães e bávaros... pelo sétimo troféu.