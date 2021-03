A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola mostrou-se algo desagradado com uma questão feita na antevisão ao duelo com o Southampton, por conta do facto dos saints já terem perdido por duas vezes recentemente por 9-0. "Vamos marcar 18. Vamos ganhar por 18-0, será esse o resultado", atirou o espanhol, que depois visou o jornalista por uma questão que, no seu entender, não fazia sentido.