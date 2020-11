Guardiola prevê luta renhida pelo título inglês e atira: «Mourinho tem a equipa que queria»

A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola prevê que a luta pela conquista do título de Premier League seja mais renhido esta temporada. Questionado sobre quem parte em melhor posição para ser coroado campeão nacional no término da presente época, o treinador espanhol do Manchester City lançou um olhar sobre os plantéis dos principais candidatos e deixou uma nota sobre o Tottenham, equipa orientada por José Mourinho. [Vídeo: Football Daily]