Guardiola rendido a Klopp: «Vou dormir melhor antes de jogarmos com o Liverpool...»

A carregar o vídeo ...

O mais recente anúncio de Jürgen Klopp, que esta sexta-feira revelou que está de saída do Liverpool no final da temporada , foi uma surpresa para o universo do futebol, e nem Pep Guardiola escondeu que ficou surpreendido com a decisão do rival. Ontem, depois do triunfo do Manchester City sobre o Tottenham na Taça de Inglaterra (0-1) , o treinador espanhol deixou muitos elogios ao timoneiro alemão: "Sim, estou um pouco (surpreendido). É um treinador inacreditável, uma grande pessoa, e tenho a sensação que parte de nós também se vai embora com a saída dele. O Liverpool foi o nosso rival ao longo de todos estes anos, ele foi o meu maior rival também, e vamos sentir a falta dele. Claro que estou satisfeito porque vou dormir um bocadinho melhor nas noites antes de jogarmos contra o Liverpool, mas desejo-lhe o melhor. Ele não quer admitir, mas vai regressar. Concordo com tudo o que disse", afirmou. (: X/Emirates FA Cup)