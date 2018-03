Guardiola trocou laço por flor amarela 'para inglês ver' e lançou recado

O uso do laço amarelo na lapela (mostra da sua solidariedade para com aqueles que estão a lutar pelos direitos democráticos, incluindo os presos políticos em Espanha) durante os jogos do Manchester City já lhe valeu uma multa de 22.500 euros aplicada pela federação inglesa e, por isso, Pep Guardiola garante que agora não vacila. Por isso ontem, durante o jogo com o Stoke City, trocou o laço por uma flor amarela que rapidamente 'desapareceu' entre o relvado e a sala de conferência de imprensa depois do encontro. Guardiola explicou: cumpre as regras que o proibem de usar o laço durante os jogos, colocou aquela flor amarela sem saber o que significava (explicaram-lhe depois que é da campanha 'Great Daffodil Appeal' para angariar fundos para doentes terminais) e até sugeriu aos jornalistas que lhe dessem o que quisessem que ele também usaria...