Guardiola volta a criticar calendário do Man. City: «Não podemos jogar no sábado por causa da Eurovisão...»

Guardiola lamentou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que o Manchester City tenha menos um dia de descanso do que o Real Madrid para a 2.ª mão das meias finais da Liga dos Campeões graças à Eurovisão, referindo que já desistiu de pedir para que os calendários sejam ajustados. Os citizens, refira-se, visitam o Everton no domingo pelas 14 horas, jogo que se disputa em Liverpool no dia depois do final do evento. (Vídeo: Football Daily)