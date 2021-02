A carregar o vídeo ...

Gonçalo Guedes e Ferro vão partilhar o balneário do Valencia até final da temporada e reencontram-se após terem jogado juntos no Benfica. O defesa central chega cedido pelos encarnados até final da época e o avançado, que vai já na sua 4.ª época com a camisola che, deu-lhe as boas-vindas ao clube valenciano. [Vídeo: Valencia CF]