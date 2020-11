Guga é fã do Flamengo e teve de pedir desculpas por celebrar título ganho por Jorge Jesus

A carregar o vídeo ...

Guga é o lateral-direito pretendido por Jorge Jesus para reforçar o lado direito da defesa do Benfica, mas o jogador já teve de cumprir no seu clube, o Atlético Mineiro, uma suspensão 'por causa' de Jorge Jesus. O jogador celebrou a conquista do título brasileiro por parte do Flamengo, no ano passado, e o 'Galo' não gostou. Acabou a pedir desculpas publicamente... (Vídeo Twitter)