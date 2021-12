Guilherme Soares: «Estreia pela equipa principal do Sp. Braga era um sonho desde que cheguei cá»

A carregar o vídeo ...

Natural da cidade dos Arcebispos, o defesa-central, de apenas 20 anos, soma duas partidas pela equipa principal do Sp. Braga. Em conversa com Record, o Guilherme Soares recordou o primeiro jogo, frente ao Portimonense, o embate contra o FC Porto, no Estádio do Dragão, e sublinhou a importância de os minhotos continuarem a apostar na formação, que "vai render frutos a médio-longo prazo". [Vídeo: Record]