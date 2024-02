Guirassy quis jogar depois da morte do pai e foi aplaudido pelos adeptos do Marítimo

A carregar o vídeo ...

O médio do Marítimo Ibrahim Guirassy, que em janeiro trocou a UD Oliveirense pelo Marítimo, foi aplaudido este domingo pela equipa e os adeptos madeirenses no final do jogo com o Paços de Ferreira, o que o deixou visivelmente emocionado. O jogador francês soube no sábado do falecimento do seu pai, mas fez questão de representar a sua equipa neste jogo importante na caminhada verde-rubra.

"Também queríamos muito ganhar hoje porque ontem faleceu o pai do Ibrahima Guirassy e ele, numa demonstração de grande caráter e espírito de grupo, disponibilizou-se para estar connosco no jogo. Queríamos muito ganhar por ele", explicou o técnico Fábio Pereira.