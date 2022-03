Guti não poupa jogadores do Real Madrid: «Quem não quiser jogar que o diga já»

A carregar o vídeo ...

Guti, antigo jogador do Real Madrid, não poupou nas críticas aos jogadores da equipa orientada por Carlo Ancelotti, na sequência da goleada na receção ao Barcelona (0-4). No programa 'El Chiringuito de Jugones', antigo internacional espanhol vincou que o clube "não pode ter só 14 jogadores", visou alguns jogadores do ataque merengue e deixou uma mensagem a quem não queira jogar no emblema da capital espanhola: "Quem não quiser jogar, que o diga já. O clube ou Ancelotti têm de dizer a esse jogador: 'Vai à conferência de imprensa e diz que não queres jogar no Real Madrid'. Guti pediu a contratação de Haaland, Mbappé e quatro ou cinco jogadores "que queiram jogar no Real Madrid". [Vídeo: Twitter El Chiringuito de Jugones]