A carregar o vídeo ...

Antes do arranque do treino em Lagos, este sábado de manhã, os jogadores do Sporting cumprimentaram as crianças de várias escolas de futebol de clubes algarvios, que assistem hoje à sessão leonina, numa ação organizada pela Fundação Sporting em parceria com a Câmara Municipal de Lagos. Gyökeres, em primeiro plano, já dá os primeiros autógrafos na nova equipa.