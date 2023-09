Gyökeres elogiou drible de Daniel Bragança e Pote atirou: «Pensas que ele é o Messi?»

A carregar o vídeo ...

Dário Essugo, Pote, Gyökeres e Daniel Bragança juntaram-se esta sexta-feira para tentarem adivinhar os seus ratings no novo FC 24, jogo da EA Sports que estará mundialmente disponível a 29 de setembro. O avançado do Sporting deu uma nota elevada ao drible de Daniel Bragança, elogiando o companheiro de equipa e o número dado pelo sueco surpreendeu Pote: "Pensas que ele é o Messi?", atirou o internacional português. No momento de revelar o seu Overall, Gyökeres posou a carta e... abandonou. "Tinha este número a época passada...", exclamou. [Vídeo: Sporting CP]