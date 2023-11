Gyökeres tomou-lhe o gosto: sueco bisa e coloca o Sporting a vencer por 2-0

Já se sabe que Gyökeres tem uma relação muito íntima com as balizas adversárias e hoje está a demonstrar precisamente isso na receção ao Farense. Quatro minutos depois de ter inaugurado o marcador, o árbitro Gustavo Correia assinalou penálti para o Sporting e foi o internacional sueco a ficar com a responsabilidade de ampliar a vantagem. No frente a frente com Ricardo Velho, Gyökeres não desperdiçou e completou o bis.