Há 22 anos Real Madrid vencia a sua 7.ª Liga dos Campeões frente à Juventus de Dimas

Para assinalar a efeméride o Real Madrid partilhou com os adeptos imagens do jogo da conquista da 7.ª Liga dos Campeões. Estávamos em 1997/1998, a equipa merengue contava com Fernando Hierro, Roberto Carlos, Raúl, Seedorf e Mijatovic, entre outros, frente à Juventus, orientada por Marcello Lippi, com o português Dimas no banco. O golo de Mijatovic fez a diferença. [Vídeo: Real Madrid]