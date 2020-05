A carregar o vídeo ...

Esta terça-feira cumpre-se o 27.º aniversário da primeira e única conquista por parte de uma equipa francesa na Liga dos Campeões. Trata-se do encontro entre Marselha e AC Milan, a 26 de maio de 1993, que terminou com um triunfo francês que ficará para sempre na história do futebol daquele país. Recorde aqui esse momento. [Vídeo: Omnisport]