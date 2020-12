Há dois anos estava assim; amanhã vai receber um jogo do At. Madrid

A carregar o vídeo ...

Amanhã, a partir das 18 horas, o modesto Camp Municipal D'esports Sant Llorenç des Cardassar, reduto do também modesto Cardassar, da Terceira Divisão espanhola, será palco de um dos jogos mais importantes da sua história, quando receber a visita do At. Madrid numa partida da Taça do Rei. Será uma espécie de recompensa para um clube que há dois anos, aquando do forte temporal que se abateu em Maiorca, ficou com o estádio no estado que se pode ver acima. O vídeo, partilhado há um mês pelo jornalista Javi Torres, mostra bem as consequências do mau tempo. Dois anos depois, será aqui, num palco totalmente diferente do que se vê nas imagens, que os colchoneros procurarão o acesso à próxima ronda da prova rainha do futebol espanhol.