O Lech Poznan marcou um golo incrível frente ao Korona Kielce, na vitória por 3-0 na liga polaca. O primeiro dos três tentos é de um verdadeiro futebol-champanhe, contando com o português Pedro Rebocho no início da jogada que passa por seis jogadores até terminar no fundo da baliza, com remate de Velde.