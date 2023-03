Há golo no Chile marcado através de um pontapé de baliza: veja bem onde está o guarda-redes

A carregar o vídeo ...

Leandro Requena foi o autor da proeza, aproveitando o adiantamento do colega de posto. O guarda-redes do Cobresal fez um golo na sequência de um pontapé de baliza depois de ter visto Brayan Cortés adiantado, bem fora da grande área. O remate até parecia não levar força suficiente mas Cortés mostrou-se descoordenado e a bola entrou mesmo, fazendo o 3-0 na partida. O Colo Colo ainda reduziu e fixou o 3-1 na 9ª jornada do campeonato chileno.