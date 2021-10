A carregar o vídeo ...

O canal espanhol Movistar+ estreia esta quinta-feira um documentário no qual presta tributo às principais figuras do futebol mundial e do Superclássico especial e na hora de falar sobre Messi e Cristiano Ronaldo a pergunta que se impôs foi "há herdeiros à altura de ambos?" A resposta de Jorge Valdano diz tudo.