Há pilotos do MotoGP rendidos à época de Miguel Oliveira: veja quem o coloca em destaque

Miguel Oliveira esteve na, última prova do Mundial de velocidade, que se disputa domingo, em Portimão, onde os pilotos presentes tiveram de escolher os principais destaque do ano e muitos mostraram-se rendidos à época do português, como foram os casos de Jack Miller, Joan Mir, Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso. Pol Espargaró nem tanto... (Vídeo MotoGP)