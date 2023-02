A carregar o vídeo ...

Valerio Verre abriu a contagem diante do Frosinone com um remate que será, por certo, o melhor golo da carreira. O jogador italiano do Palermo arriscou antes do meio-campo e deu-se bem, até trocando as voltas ao guarda-redes Stefano Turati. No fim da partida, não foi suficiente já que o empate (1-1) prevaleceu no encontro da Serie B.