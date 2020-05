Há quatro anos o Arouca apurava-se para a Liga Europa

A carregar o vídeo ...

A 7 de maio de 2016, por esta hora, Arouca estava em clima de euforia. O emblema das terras de Santa Mafalda garantiu, no sofá, o 5º lugar da Liga, a uma jornada do fim, após um Rio Ave 1-3 FC Porto. Os arouquenses convidaram Walter González para, nesta quinta-feira, recuperar esse apuramento, ele que marcou o 1º golo do clube nas provas da UEFA, frente ao Heracles Almelo. Mas o paraguaio também recordou outros momentos da sua carreira, como a noite em que marcou dois golos a Iker Casillas em pleno Estádio do Dragão...