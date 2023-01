Há quem aponte como o maior escândalo da Taça da Escócia: os festejos dizem tudo

A carregar o vídeo ...

O Darvel, líder do sexto escalão do futebol escocês, protagonizou esta segunda-feira aquela que está a ser vista como uma das maiores surpresas da história na Taça da Escócia, ao deixar pelo caminho o primodivisionário Aberdeen. O golo decisivo, marcado por Jordan Kirkpatrick, foi apontado bem cedo, aos 19', mas o resultado ficou até final. A forma como foi festejado diz bem da importância, mas a festa maior foi mesmo no final.