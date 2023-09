A carregar o vídeo ...

Rory McIlroy assinou este sábado uma das mais incríveis jogadas da 3.ª ronda do BMW PGA Championship, ao ser salvo no 18.º buraco por um golpe carregado de sorte. Mais do que as palavras, é ver o vídeo acima, onde é possível ver a forma como a bola golpeada pelo norte-irlandês, de forma caprichosa, não caiu na água.