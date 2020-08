A carregar o vídeo ...

O norte-americano Joe George assinou este sábado aqueles que muitos já consideram ter sido o KO do ano, ao derrubar o argentino Marcos Escudero com um uppercut de esquerda que deixou o seu oponente totalmente... 'apagado'. A título de curiosidade, George estava claramente atrás na contagem dos juízes até este momento no nono assalto.