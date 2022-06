Há quem diga que este foi o KO do ano: boxeur galês 'apagou' japonês de forma incrível

A carregar o vídeo ...

De um lado estava o japonês Kenichi Ogawa, de 34 anos, que há quase dez anos não perdia um combate - num total de 20 lutas. Do outro, o galês Joe Cordina, de 30, que em 13 combates feitos na carreira não tinha perdido nenhum. Era um duelo de duas sequências ganhadoras de grande valia, que acabou de uma forma implacável. Cordina, logo ao segundo assalto, apanhou o nipónico com a guarda em baixo e selou ali a vitória. Há quem diga que é o KO do ano. Ainda vamos a meio mas... é bem possível. E mais importante de tudo é que Cordina conseguiu neste combate o título de peso ligeiro da IBF.