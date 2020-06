Há quem diga que este foi um dos melhores KO's da história do UFC

A carregar o vídeo ...

Cody Garbrandt não ganhava um combate no UFC há três anos e meio, acumulou pelo meio três derrotas por KO, mas esta madrugada decidiu colocar um ponto final na série... e em grande estilo. Diante do brasileiro Raphael Assunção, o lutador britânico não só 'apagou' o oponente de forma demolidora, como o fez com um precisão temporal fantástica, já que deu o murro certeiro mesmo em cima da buzina para o final do segundo round. E há até quem diga que foi um dos melhores KO's da história. Bem, talvez seja exagerado, mas que foi um belo golpe... lá isso foi!