Há quem diga que foi a jogada mais louca (e confusa) no futebol americano dos últimos tempos

O encontro entre Western Michigan e Ball State, da Mid-American Conference, ficou marcado por um daqueles finais impróprios para cardíacos... com muita confusão à mistura. Com o marcador desfavorável, em 30-27, os Western Michigan Broncos tentaram uma jogada de desespero no final. A tarefa era complicada e mais complexa ficou quando um passe não foi agarrado e a posse pareceu ter sido roubada ao rival.



Pareceu tanto que, no meio da emoção, os jogadores de Ball State invadiram o relvado para celebrar. O problema foi que o árbitro ainda não tinha dado por terminado o encontro e, na prática, a partida prosseguia - mesmo com (muitos) jogadores a mais em campo. No meio disto tudo, Michigan aproveitou a confusão e fez mesmo o touchdown salvador.



O problema foi que uma revisão da jogada (que não se viu na transmissão) ditou a anulação da jogada devido a um passe ilegal para a frente e tudo ficou como estava: vitória de Ball State por 30-27.