Zepheniah Phiri executou um verdadeiro 'míssil' à baliza e abriu a contagem para os Prison Leopards, diante do Zanaco, no campeonato da Zâmbia, num triunfo por 2-0. O país pode ser incomum mas este pontapé é, com certeza, um dos candidatos a livre direto do ano... se houvesse tal galardão a atribuir.