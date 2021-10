A carregar o vídeo ...

Erling Haaland protagonizou no fim de semana um momento delicioso com um fã do Borussia Dortmund após o duelo com o Mainz. Tudo aconteceu quando estavam todos os jogadores reunidos a agradecer aos adeptos, quando um saltou para o relvado e lhe pediu a camisola. Haaland acedeu e o que aconteceu a seguir... é incrível!