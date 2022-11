Haas despediu-se de Mick Schumacher a proibi-lo de... fazer piões

A carregar o vídeo ...

Mick Schumacher disputou este domingo a sua última corrida da temporada e também pela equipa Haas e, no final, decidiu pontuar o momento com uma exibição de piões, os chamados 'donuts'. Muitos pilotos fizeram-no, como habitualmente sucede noutras épocas, mas o alemão foi inesperadamente travado pela sua equipa através do rádio. "Desculpa, Mick. A sério, podes parar de fazer piões? Desculpa Mick, mas simplesmente não podemos", disse o engenheiro ao alemão. Visivelmente desanimado, Mick lá respondeu "Tudo bem, eu... também gosto de vocês".