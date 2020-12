A carregar o vídeo ...

Mick Schumacher vai estrear-se como piloto na F1 na próxima temporada , anunciou esta quarta-feira a Haas, com quem assinou contrato. Depois de oficializar a notícia, a equipa norte-americana divulgou imagens antigas do jovem piloto ainda em bebé ao colo do pai, Michael Schumacher: "O dia em que o sonho começou para Mick", recordam.