Contratado ao Inter Milão, Achraf Hakimi já mostra serviço pelo Paris SG e, diante do Troyes, no seu primeiro jogo na Ligue 1, necessitou apenas de 18 minutos para fazer o primeiro golo pelos franceses e ajudar numa reviravolta que levou a um triunfo por 2-1 dos vicecampeões gauleses. (Vídeo: One Football)