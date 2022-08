Haller emociona-se ao receber prémio de melhor marcador da Liga holandesa 21/22

A carregar o vídeo ...

Sébastien Haller recebeu esta terça-feira o prémio de melhor marcador da Liga holandesa, relativo à última temporada (2021/22), onde alinhou pelo Ajax. Em discurso no palco da cerimónia de entrega de prémios, o agora avançado do Borussia Dortmund, que luta contra um cancro nos testículos, emocionou-se quando falou sobre a doença. "Tenho a oportunidade de sentir-me bem, não foi assim nos três primeiros dias [após saber a notícia]. Tenho ótimas pessoas à minha volta, a minha mulher, a minha fisioterapeuta, que me ajuda a sentir-me bem todos os dias, as pessoas do Ajax, do Borussia Dortmund. Não é fácil todos os dias, mas sinto-me bem. É algo que pode acontecer a qualquer um. Sinto-me amado por muitas pessoas, não é fácil, mas sinto-me bem", disse o ponta-de-lança. [Vídeo: ESPN]