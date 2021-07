Hamilton explica por que renovou mais dois anos com a Mercedes a meio da época

A carregar o vídeo ...

Depois da novela que aconteceu no final da época passada, com o piloto a assinar contrato já em janeiro, quase nas vésperas dos primeiros treinos, Lewis Hamilton rubricou agora, a meio da época, um novo vínculo com a Mercedes por mais duas temporadas. Numa conversa com os fãs, o piloto britânico, sete vezes campeão mundial, revelou que não queria repetir os momentos de indecisão que viveu no final do ano passado. (Vídeo F1)