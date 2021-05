Hamilton 'explode' com estratégia da Mercedes: «Fizeram-me parar antes de toda a gente!»

A carregar o vídeo ...

Hoje não foi o dia de Lewis Hamilton, mas o piloto britânico poderá ter algumas justificações para ter terminado o Grande Prémio de Monaco, disputado este domingo, no sétimo lugar - o pior resultado do heptacampeão mundial de Fórmula 1 esta temporada. "Eu não percebo, rapazes... eu poupei os pneus para durarem mais tempo e vocês fizeram-me parar antes que toda a gente!", atirou o britânico via rádio. [Vídeo: Fórmula 1]