Lewis Hamilton parece ter calculado mal o tempo de travagem à entrada na box Mercedes durante os treinos do GP Rússia, que se disputa domingo em Sochi, e acabou por levar pela frente o homem que se preparava para levantar a dianteira do seu monolugar. "Ele está bem?", perguntou o piloto britânico, campeão do Mundo em título. (Vídeo F1)