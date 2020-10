Hamilton presta tributo a Schumacher na hora de celebrar mais um registo histórico

A carregar o vídeo ...

Depois de mais uma vitória este domingo, agora no Grande Prémio de Eifel, Lewis Hamilton igualou Michael Schumacher no topo da lista dos mais ganhadores da história da Fórmula 1. Um feito que deixou o britânico radiante e também honrado, especialmente pelo facto de ter igualado o alemão. "Sinto-me mesmo honrado por ser mencionado no mesmo grupo de pilotos que o Michael. O que aconteceu hoje vai para lá dos meus melhores sonhos. Não consigo expressar a gratidão que sinto para com os meus fãs e para a minha fantástica equipa, por estar comigo nesta jornada. Isto é por nós", escreveu o britânico, numa publicação na qual anexou o vídeo que pode ver acima.