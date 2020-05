Hans-Dieter Flick: «Enquanto não estiver garantido, não vou falar do título da Bundesliga»

A carregar o vídeo ...

O Bayern Munique venceu, na terça-feira, o Borussia Dortmund por 1-0, e aumentou para sete o número de pontos que distancia a formação bávara do então 2.º classificado, quando faltam apenas seis jornadas para dar-se por concluída a presente temporada da Bundesliga. Apesar da vantagem, Hans-Dieter Flick, técnico do Bayern, recusa-se, pelo menos para já, a falar no título. [Vídeo: Omnisport]