A carregar o vídeo ...

Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern Munique, comentou o atual momento de Leon Goretzka, médio alemão dos bávaros, que marcou no triunfo (2-4) do Bayern Munique sobre o Bayer Leverkusen, na 30.ª jornada da Bundesliga. Relembre-se que é o segundo golo do camisola '18' da formação bávara. [Vídeo: Omnisport]