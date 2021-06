A carregar o vídeo ...

A Inglaterra bateu () esta terça-feira a Alemanha e confirmou a presença nos quartos de final do Euro'2020. Harry Kane, avançado inglês do Tottenham que marcou um dos dois golos da vitória inglesa, sublinhou o apoio dos adeptos em Wembley. "Foi incrível fazer parte disto", atirou, em declarações aos microfones da UEFA no final do encontro. [Vídeo: UEFA]