Harry Kane tornou-se o melhor marcador da história do Tottenham e recebeu uma chamada do treinador... a partir de Itália

Harry Kane fez o golo da vitória (1-0) ante o Manchester City mas, mais do que isso, tornou-se este domingo o melhor marcador da história do Tottenham. O dianteiro inglês ultrapassou a lenda Jimmy Greaves, somando agora 267 golos, mais um do que o antigo artilheiro britânico. No balneário, foi saudado pelos colegas de equipa e recebeu uma chamada do treinador... vinda de Itália. Antonio Conte foi operado e não esteve no banco frente aos citizens mas acompanhou ao longe o feito do seu capitão, que não perdeu tempo a felicitar.