Harry Winks marca golaço pelo Tottenham: mas terá sido intencional?

Diante do modesto Morecambe, da League One, o Tottenham viu-se em apuros ao permitir à equipa adversária adiantar-se aos 33', algo que apenas conseguiu inverter já no último quarto de hora. E bem pode agradecer a este momento de Harry Winks, que num livre direto lateral deu início à recuperação spur. Mas a dúvida é... terá sido intencional? (Vídeo: Twitter Emirates FA Cup @EmiratesFACup)