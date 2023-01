Hat-trick de Toni Martínez ao Arouca teve previsão certeira de... Cláudio Ramos

A carregar o vídeo ...

O guarda-redes Cláudio Ramos revelou uma história dos bastidores do FC Porto-Arouca, cujo triunfo garantiu o apuramento dos dragões para os quartos de final da Taça de Portugal. "O Stephen [Eustáquio] virou-se para o Toni [Martínez] e disse: 'Vais entrar e vais fazer dois golos.' Eu disse que não seriam dois, mas sim três. Aí está o homem, hat-trick", revelou o guarda-redes, com o atacante espanhol ao seu lado, numa vídeo publicado nas redes sociais do FC Porto.